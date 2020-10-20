Тегеран, , 10:01 — REGNUM 18 октября председатель афганского Совета Мира Абдулла Абдулла прибыл в иранскую столицу Тегеран, чтобы обсудить мирный процесс в Афганистане, а также двусторонние отношения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 октября.

В ходе своего трехдневного визита Абдулла проведет встречи с высшими иранскими должностными лицами. Переговоры будут посвящены последним событиям в мирных переговорах в Афганистане. Кроме того, афганского представителя сопровождает ряд других официальных лиц страны.

В сентябре министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью ведущему CCN и члену совета директоров совета по международным отношениям США заявил:

«Иран всегда был участником и инициатором любых мирных усилий, начиная с Боннской конференции в 2001 году, где страна играла ведущую роль в создании правительства в Афганистане, и заканчивая всеми региональными попытками укрепить мир и безопасность в соседней стране».