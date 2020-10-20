Рамалла , , 02:23 — REGNUM Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат не умирал от коронавирусной инфекции, заявила глава палестинского минздрава Мэй Кайле на своей странице в Facebook.

«Просим вас придерживаться новостей из официальных палестинских информационных источников, а доктору Саибу мы желаем скорейшего выздоровления», — заявила она.

Глава минздрава Палестины также призвала уважать чувства семьи политика. Семья Ариката также опровергла слухи о его смерти, которые распространяли арабские телеканалы.

Ранее телеканалы Al-Aqsa и Al-Arabiya заявили, что политик скончался от осложнений COVID-19. Они ссылались на некие источники в клинике Хадасса в Иерусалиме, однако официальные представители медучреждения отказывались комментировать эту информацию.

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