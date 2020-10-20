Каракас, , 02:08 — REGNUM Экс-президент Гондураса Мануэль Селайя прибыл в Венесуэлу, где в научном центре в Каракасе принял участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом политик, возглавлявший Гондурас с 2006 по 2009 год, написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Николас Мадуро и народ Венесуэлы позволили мне принять участие в третьем этапе испытаний российской вакцины «Спутник V» в научном центре в Каракасе. Лёгкий сон — единственный эффект после вакцинации. Я в отличном состоянии», — написал Селайя.

Напомним, что из России в Венесуэлу также прибыл противовирусный препарат «Фавипиравир», предназначенный для спасения жизни пациентов в тяжёлом состоянии. Лекарство будет бесплатным для граждан страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле приступили к испытаниям российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции.

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