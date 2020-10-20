Севастополь, , 01:07 — REGNUM Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России, завершивший выполнение задач в составе сил постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, начал прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.

На пути домой экипаж «Адмирала Макарова» отработает комплекс поставленных задач в Чёрном море, после чего прибудет в главную базу ЧФ — город-герой Севастополь.

Фрегат «Адмирал Макаров», который с июня 2020 года выполнял специальные задачи в регионе в составе сил постоянного соединения ВМФ России, сменил фрегат «Адмирал Эссен».

Как сообщало ИА REGNUM, российский фрегат «Адмирал Эссен», сменивший в Средиземном море фрегат «Адмирал Макаров», зашёл на пункт базирования ВМС РФ в Тартусе (Сирия).

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