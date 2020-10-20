Иерусалим, , 00:42 — REGNUM Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подпишут соглашение о безвизовом режиме 20 октября. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Израиля 19 октября сообщает газета The Jerusalem Post.

Подписание этого соглашения должно произойти в ходе визита министров экономики и финансов ОАЭ в Израиль. Издание отмечает, что такое соглашение будет заключено впервые между двумя странами.

Напомним, что договор о полной нормализации отношений Израиль и ОАЭ подписали в середине сентября. 15 октября документ был одобрен израильским парламентом.

Параллельно Израиль договорился и об установлении дипломатических отношений с Бахрейном. 18 октября стало известно, что эта договорённость вступила в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о полной нормализации отношений с Израилем утверждено Советом министров ОАЭ.

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