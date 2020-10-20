Ереван, , 00:15 — REGNUM Возможность проведения переговоров о мире в Нагорном Карабахе допустили 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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По словам Пашиняна, нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путём. «И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», — сказал журналистам премьер-министр Армении.

Президент Азербайджана, в свою очередь, отметил, что Россия всегда играла важную роль в урегулировании конфликта.

«Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. При этом обе стороны применяли все виды тяжелого вооружения.

17 октября Армения и Азербайджан заключили договоренность о втором по счёту перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта, но спустя несколько часов после срока его начала обе стороны обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

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