Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Начальник Управления общей безопасности Ливана генерал-майор Аббас Ибрагим болен COVID-19, 19 октября сообщает агентство Reuters.

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Ибрагим в настоящий момент находится на переговорах в США, и положительный тест на коронавирус был сделан в Соединенных Штатах. Сообщается, что генерал-майор чувствует себя нормально.

Согласно официальному заявлению, возвращение Ибрагима с переговоров отложено до его выздоровления. Переговоры в Париже, куда он должен был отправиться из Вашингтона, отменены.

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