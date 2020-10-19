Лондон, , 23:48 — REGNUM Обвинения в адрес России в том, что она якобы пыталась сорвать Олимпиаду в Токио, обнародовал 19 октября британский МИД.

Форин-офис опубликовал заявление своего главы Доминика Рааба, в котором сказано следующее:

«Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны».

По словам Рааба, осудившего «действия Москвы», российская сторона предприняла ряд кибератак, пытаясь сорвать Олимпиаду. Это якобы происходило в период, когда Игры ещё не были перенесены на 2021 г.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудников ГРУ обвинил в кибератаках помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демерс.

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