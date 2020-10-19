Вашингтон, , 23:47 — REGNUM По информации U.S. Elections Project Университета Флориды, в досрочном голосовании президентских выборов в США приняли участие почти 30 млн человек.

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К середине дня 19 октября участие в почтовом и очном голосовании приняли более 29,6 миллиона избирателей в 44 штатах и Вашингтоне.

Показатель является рекордным за все годы, когда проводились выборы президента. В 2020 году досрочное голосование поощряется властями штатов из-за эпидемии коронавируса.

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