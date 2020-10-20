Брюссель, , 00:07 — REGNUM В понедельник, 19 октября, в Брюсселе состоялась очередная встреча правительственных делегаций Косово и Сербии, посвященная обсуждению вопроса о судьбе лиц, пропавших без вести в ходе Косовской войны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сторонам удалось согласовать черновой текст соглашения по этому вопросу, который будет присоединен к тексту всеобъемлющего соглашения об урегулировании проблемы Косово.

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Соглашение содержит три основных положения: создание совместной комиссии по раскрытию судьбы пропавших без вести под руководством ЕС, открытие государственных архивов и раскрытие судьбы пропавших без вести в течение 18 месяцев после подписания всеобъмлющего соглашения об урегулирований отношений между Косово и Сербией.

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В настоящее время в Косово требуют от Сербии раскрытия судьбы 1640 человек, пропавших в годы конфликта. Предполагается, что сербские власти скрывают места массовых захоронений албанцев, убитых югославскими силовиками, и запугивают собственных граждан, готовых показать могилы албанцам.