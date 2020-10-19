Ереван, , 23:22 — REGNUM В зоне боевых действий в Карабахе за минувшие сутки уничтожено пять беспилотников армии Азербайджана, сообщила 19 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По её словам, азербайджанские дроны были сбиты подразделениями ПВО Нагорно-Карабахской Республики.

«Сегодня во время боев в зоне карабахского конфликта подразделения ПВО Армии обороны Нагорного Карабаха уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов противника», — написала Шушан Степанян.

Азербайджанская сторона не комментирует эти сообщения. Напомним, ВС Азербайджана интенсивно применяют беспилотники различного типа, закупленные в Турции и в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Баку неоднократно заявлял, что данные о своих потерях не опубликует до конца военных действий.

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