Вашингтон, 19 октября 2020, 23:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что граждане «устали от идиотов» в лице врачей-инфекционистов из команды директора Национального института здравоохранения Энтони Фаучи, 19 октября сообщает агентство Reuters.
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Трамп также заявил в ходе открытого разговора с представителями штаба, что считает Энтони Фаучи «катастрофой» для Соединенных Штатов.
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