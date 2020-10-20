Приштина, , 00:10 — REGNUM Министр экономики и окружающей среды Косово Блерим Кучи 19 октября провел встречу с правительственной делегацией США. Руководител делегацией помощник главы энергетического департамента США Мэттью Зайс.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча была посвящена подготовке к реализации положения Соглашения Косово и США о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, предполагающем проведение США, Косово и Сербией совместных исследований на предмет возможности совместного пользования ресурсов водохранилища Газиводе, которое косовары называют озеро Уйман, а специальный представитель президента США по диалогу между Сербией и Косово предложил назвать «озером Трампа».

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Исседование будет проводиться по пяти направлениям: источники возобновляемой энергии (ГЭС), источники лигнита, источники газа, эффективное использование энергии и интеграция в региональный рынок.

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Зайс подтвердил намерение США оказывать Косово помощь в процессе диверсификации источников энергии и повышения безопасности поставок.

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