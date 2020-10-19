Хартум, , 22:55 — REGNUM Обещание американского президента Дональда Трампа исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма — это очень хорошая новость, написал 19 октября суданский премьер-министр Абдалла Хамдук в Twitter.

Хамдук «Благодарю президента Трампа за его намерение прекратить действие санкций в отношении Судана как страны — спонсора терроризма, они многого стоили Судану и нанесли большой ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп ранее написал в Twitter, что готов заключить договор с Суданом.

Речь идёт о договоре, предполагающем освобождение Хартума от санкций, которые Вашингтон накладывает на страны, заклеймённые в США как спонсоры терроризма.

По словам Трампа, суданские власти пообещали выплатить крупную сумму жертвам террористов, которых поддерживали прежние суданские власти, и родственникам этих жертв.

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