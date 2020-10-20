Скопье, , 00:09 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 19 октября заявил, что Всемирный Банк выдал стране быстрый кредит на сумму 34 миллиона долларов.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, средства пойдут на реализацию проекта по созданию 16 мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19, а также закупку медицинского оборудования и передвижных облучателей.

Из-за того, что вся процедура выдачи кредита была произведена с задержкой, средства фонда не смогут быть освоены до конца года и будут использованы и в 2021 году — на закупку лекарства для тяжелых пациентов, а также для необходимого числа тестов на коронавирус.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше трех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек.

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