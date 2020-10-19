Сараево, , 22:58 — REGNUM Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович 19 октября провела встречу с заместителем премьер-министра и министром обороны Катара Халидом бен Мухаммедом Аль-Аттией. Собеседники выразили свою приверженность продолжению сотрудничества, которое будет отвечать интересам обеих стран. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

На встрече собеседники договорились о взаимных визитах делегаций. Они согласились, что Босния и Герцеговина и Катар заинтересованы в сотрудничестве во многих областях, и что необходимо устранить все препятствия для улучшения отношений.

В ходе рабочего визита в Катар министр Туркович встретилась с государственным министром иностранных дел в Министерстве иностранных дел страны Солтаном бен Саадом Аль-Мурайхиджемом.