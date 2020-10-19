Москва, , 22:41 — REGNUM О готовящемся выступлении российского премьер-министра Михаила Мишустина на заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщили в пресс-службе правительства.

Уточняется, что выступление премьер-министра состоится в 13:30 мск 20 октября. После речи Мишустин ответит на вопросы. Мероприятие будет транслироваться на сайте клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в работе «Валдая» примет участие российский президент Владимир Путин.

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