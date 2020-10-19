Сараево, , 22:44 — REGNUM В столице Боснии и Герцеговины Сараево 19 октября отметили памятную дату — 17-ю годовщину смерти Алии Изетбеговича, первого президента республики. На кладбище шахидов в городе Ковачи у могилы Изетбеговича была прочитана молитва и возложены цветы. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Цветы возложили многочисленные делегации государственных, федеральных и муниципальных органов власти Боснии и Герцеговины, представители дипломатического корпуса, объединений ветеранов, членов партии Демократического действия.

Напомним, что Алия Изетбегович был первым президентом государства Босния и Герцеговина и верховным главнокомандующим «Армии Боснии и Герцеговины» в ходе Боснийской войны (1992−1995 гг.).