Вашингтон, 19 октября 2020, 22:37 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о расширении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщило 19 октября министерство финансов США.
В американский чёрный список дополнительно включены двое граждан Китая и один гражданин Австралии, а также шесть китайских и одна австралийская компания.
Как утверждается в пресс-релизе, фигуранты списка оказывали поддержку иранской транспортной компании IRISL, которая, по сведениям Вашингтона, сотрудничает с вооружёнными силами Ирана.
Санкции предусматривают заморозку возможных активов на территории США и запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с фигурантами списка.