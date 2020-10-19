Вашингтон, , 22:37 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о расширении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщило 19 октября министерство финансов США.

В американский чёрный список дополнительно включены двое граждан Китая и один гражданин Австралии, а также шесть китайских и одна австралийская компания.

Как утверждается в пресс-релизе, фигуранты списка оказывали поддержку иранской транспортной компании IRISL, которая, по сведениям Вашингтона, сотрудничает с вооружёнными силами Ирана.

Санкции предусматривают заморозку возможных активов на территории США и запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с фигурантами списка.