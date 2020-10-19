Сараево, , 22:30 — REGNUM Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик и вице-председатель партии Радован Вишкович 19 октября подписали соглашение о коалиционной поддержке их партии кандидата партии «Демократический народный фронт» на пост главы муниципалитета Лопарах Сречко Илича. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Мы не отказываемся от партнерских отношений с «Демократическим народным фронтом» и подписываем соглашение с этой партией в Лопарах для победы их кандидата», — подчеркнул Додик в обращении к кандидатам партии «Союз независимых социал-демократов».

Напомним, что центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины аннулировала право на участие в выборах партии «Объединенная Сербская» из-за опубликования предвыборного видео этой партии, что побудило Милорад Додика объединиться с другими оппозиционными партиями страны.