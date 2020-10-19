Минск, , 22:25 — REGNUM Ситуацию в Белоруссии обсудили 19 октября в Ватикане белорусский архиепископ Тадеуш Кондрусевич с секретарём по отношениям Святого престола с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером и госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином. Об этом сообщает Vatican News («Радио Ватикана»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«Во время встречи была обсуждена ситуация в Белоруссии и планы по возвращению архиепископа Кондрусевича на Родину для осуществления служения среди своей паствы, — сказано в официальном сообщении. — Обеспокоенный запретом иерарха вернуться в Белоруссию, Святой Престол прилагает максимум усилий с целью скорейшего исправления нынешней ситуации и надеется, что проблема будет решена».

Ватикан не признал Александра Лукашенко президентом по итогам прошедшей в нынешнем году президентской кампании в Белоруссии. Именно по распоряжению Лукашенко 31 августа на польско-белорусской границе белорусскому гражданину Кондрусевичу было отказано во въезде на территорию постсоветской республики.

После заявления Лукашенко о том, что Кондрусевич «получил задание» в Польше, РКЦ и Кондрусевич направили обращения в белорусские госструктуры. Госпогранкомитет переадресовал претензии МВД — департамент по гражданству и миграции этого министерства формально до сих пор проводит проверку паспорта католического архиепископа. МИД Белоруссии, от имени которого формально выдаётся белорусский паспорт, хранит молчание.

Ранее на эту тему: Лукашенко: Костёл вёл «антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду»

Тем временем в Белоруссии католические священники не только молятся за возвращение архиепископа Кондрусевича, но и активно поддерживают противостоящих Лукашенко националистов. Они открыто благословляют манифестантов и прославляют польских мятежников 1863 года, боровшихся за восстановление польского государства Речи Посполитой (что предусматривало отделение Белоруссии от России), беспощадно обивая православных священников и крестьян.

Читайте также материалы сюжета: Нациестроительство в Белоруссии