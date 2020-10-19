Москва, , 22:23 — REGNUM В Госдуме заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна России расценили как предложение начать войну с Азербайджаном.

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«Пашинян предложил России «провести антитеррористическую операцию в Карабахе». То есть, проще говоря, начать войну с Республикой Азербайджан», — отметил депутат Госдумы Олег Шеин в ТГ-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что у России «есть легитимное право и основания» для проведения антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, где проходят боевые столкновения между армянскими и азербайджанскими силами.