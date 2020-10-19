Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Министерство юстиции США предъявило шестерым «русским хакерам» обвинения в кибератаках против зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году и выборы во Франции в 2017 году, 19 октября сообщает агентство Reuters.

Обвинение основано на заключении ФБР — замглавы ведомства Дэвид Боудич заявил, что действия хакеров являются иллюстрацией «всепроникающих и разрушительных киберопераций России».

«ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является крайне серьезным киберпреступником» , — заявил Боудич.

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