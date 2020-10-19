Загреб, , 23:02 — REGNUM 19 октября на виртуальном саммите премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что хорватское правительство по-прежнему привержено «Инициативе трёх морей». Он также выразил надежду на то, что сотрудничество стран-участников раскроет «огромный потенциал для роста, сближения и процветания». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Моё правительство по-прежнему привержено стратегическим целям «Инициативы трёх морей», — подчеркнул Пленкович на встрече, организатором которой являлась Эстония.

«Дальнейшее участие Соединённых Штатов в «Инициативе трёх морей» будет выгодно всем её участникам», — заявил Пленкович и добавил, что надеется на более активную роль Еврокомиссии и Германии в этой инициативе в будущем.

Напомним, что «Инициатива трёх морей» — это совместный хорватско-польский проект, запущенный летом 2016 года на встрече в Дубровнике с целью укрепления торгового, инфраструктурного, энергетического и политического сотрудничества в странах, выходящих к Адриатическому, Балтийскому и Черному морю.

Для Хорватии особенно актуально строительство СПГ-терминала в городе Крка, который будет газопроводным сетевым соединением с уже построенным терминалом в Польше.

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