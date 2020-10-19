Загреб, , 22:29 — REGNUM «Инициатива трёх морей» является контрпродуктивной и потенциально пагубной для Хорватии из-за возможного ухудшения отношений с Берлином и Москвой, заявил 19 октября президент Хорватии Зоран Миланович, сообщает Večernji list.

Миланович отметил, что эта инициатива дорого обойдётся Хорватии.

19 октября состоялся виртуальный саммит «Инициативы трёх морей», в котором вместо Милановича принял участие премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Официальным организатором встречи стала Эстония.

«Я против того, чтобы Хорватия платила взносы для реализации этой инициативы, если непонятно, что будет с этой объединением дальше», — подчеркнул Миланович.

Он напомнил, что эта инициатива была выдвинута администрацией 44-го президента США Барака Обамы. По словам Милановича, целью Вашингтона было навязать государствам сжиженный газ из США и изолировать Россию.

Миланович «В изоляции России таким образом участвовать я не собираюсь, считаю это глупым и пагубным для Хорватии. Мы понимаем, что это цель и нынешней администрации США».

Напомним, «Инициатива трёх морей», также известная как «Балто-Адриато-Черноморская инициатива» или «Триморье», представляет собой объединение двенадцати государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе.

Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Целью организации является налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства этого объединения. Первая встреча на высшем уровне стран-участниц состоялась в 2016 г. в Хорватии, в Дубровнике.