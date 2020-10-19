Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Обвинения заочно предъявлены шести гражданам России в причастности к серии кибератак в ряде стран мира, сообщает 19 октября Associated Press.

Соответствующее заявление сделал высокопоставленный представитель минюста США Джон Демерс. По его словам, обвинения предъявлены сотрудникам российской военной разведки — бывшим и действующим.

Демерс «Они обвиняются в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе».

Уточняется, что сотрудники ГРУ атаковали американские компании, украинскую энергосистему, а также виртуально вмешивались в президентские выборы во Франции в 2017 г.

Также они якобы атаковали лабораторию Портон-Даун (Солсбери, Великобритания) и ОЗХО в апреле 2018 г. Якобы для этого ими был применён вирус NotPetya.

Демерс «Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества».

Напомним, Портон-Даун — это замешанный в «деле Скрипалей» центр исследований химического и биологического оружия в Солсбери.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик «Новичка»: Скрипаля могли отравить созданным в Британии газом