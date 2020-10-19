Таллин, , 21:09 — REGNUM Усиление военной группировки США в Польше даёт надежду «странам Балтии» на более заметное американское военное присутствие, заявил 19 октября премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Таллине.

«Заключенный между Польшей и США договор о расширенном военном присутствии, подписанный президентом Дудой 15 октября, крайне важен, поскольку открывает перспективы усиления военного присутствия США в Польше, а также дает надежду на то, что американское военное присутствие в странах Балтии также станет более заметным», — заявил Ратас.

Об этом сообщила пресс-служба эстонского правительства.

Кроме того, Ратас поблагодарил Польшу за то, что они впервые участвовали в «миссии по обеспечению безопасности воздушного пространства на базе Эмари».

При этом премьер-министр Эстонии сообщил, что Таллин выделил 500 тыс. евро на «белорусские проекты по сотрудничеству в деле развития».

Напомним, президент Польши Дуда находится в Таллине в рамках саммита «Инициатива трех морей».

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