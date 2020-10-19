Подгорица, , 21:21 — REGNUM Министр обороны Черногории Предраг Бошкович 19 октября на встрече со покидающим свой пост послом Румынии Фердинандом Наджи заявил, что опыт Румынии в преддверии вступления этой страны в НАТО оказался очень полезным и показательным для Черногории, что помогло ей ускорить евроатлантическую интеграцию. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Бошкович выразил удовлетворение тесным оборонным сотрудничеством, которое обе страны установили раннее, и подчеркнул важность поддержки, которую Румыния постоянно оказывает Министерству обороны и Вооружённым силам Черногории.

Министр отметил, что именно во время семилетнего пребывания на своём посту посла Наджи в Черногории были достигнуты такие результаты.

Бошкович подчеркнул тот факт, что Черногория, будучи полноправным членом НАТО, активно способствует установлению стабильности на Западных Балканах и вносит вклад в коллективную систему безопасности.