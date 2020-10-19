Берлин, 19 октября 2020, 20:53 — REGNUM Североатлантический альянс планирует создать космический центр НАТО на базе штаба ВВС в немецком Рамштайне, сообщает 19 октября информационное агентство DPA.
По утверждению агентства, центр должен будет следить за «дружественными» спутниками, а со временем и осуществлять их защиту.
Немецкие СМИ сообщают, что о создании нового космического центра НАТО будет официально объявлено 22 октября.
Стоит отметить, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседах с журналистами неоднократно подчеркивал важность космических программ и роль орбитальных спутников.
При этом Столтенберг заявлял о беспокойстве, которое вызывает у НАТО разработка Россией и Китаем систем противоспутниковой борьбы.
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