Берлин, , 20:53 — REGNUM Североатлантический альянс планирует создать космический центр НАТО на базе штаба ВВС в немецком Рамштайне, сообщает 19 октября информационное агентство DPA.

По утверждению агентства, центр должен будет следить за «дружественными» спутниками, а со временем и осуществлять их защиту.

Немецкие СМИ сообщают, что о создании нового космического центра НАТО будет официально объявлено 22 октября.

Стоит отметить, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседах с журналистами неоднократно подчеркивал важность космических программ и роль орбитальных спутников.

При этом Столтенберг заявлял о беспокойстве, которое вызывает у НАТО разработка Россией и Китаем систем противоспутниковой борьбы.

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