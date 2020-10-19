Брюссель, 19 октября 2020, 20:07 — REGNUM Создать санкционный режим, запрещающий въезд на территорию ЕС и заморозку активов за нарушение прав человека, в какой бы стране оно ни происходило, предложила Европейская комиссия.
Соответствующее предложение прозвучало 19 октября в беседе с журналистами заместителя главы Еврокомиссии по прогнозированию Мароша Шефчовича.
Предлагается создать соответствующий санкционный механизм, который будет задействован в отношении серьёзных нарушителей прав человека.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября стало известно, что Еврокомиссия готовится передать Совету Европейского союза акты о создании будущего механизма введения односторонних санкций за нарушения прав человека в любой точке планеты.
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