Пекин, , 19:47 — REGNUM В Китае после завершения расследования Государственным надзорным комитетом (ГНК) КНР дела бывшего заместителя главы администрации провинции Фуцзянь Чжан Чжинаня, Верховная народная прокуратура объявила о решении подвергнуть его аресту. Об этом 19 октября сообщает Синьхуа, отмечая, что высокопоставленный в прошлом чиновник подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве.

Ранее в прошлом месяце Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) объявили об исключении Чжан Чжинаня из партии и увольнении его с государственной службы за серьезные нарушения закона и партийной дисциплины.