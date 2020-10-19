Минск, , 19:47 — REGNUM В понедельник, 19 октября, в центре Минска на площади Независимости собрались две группы — сторонников Александра Лукашенко и противников, участвующих в проводящемся по понедельникам «марше пенсионеров». Милиция задержаний не осуществляла.

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Сторонники и противники Лукашенко, собравшись на площади Независимости, провели свои митинги мирно. Первая группа под красно-зелёными государственными флагами обосновалась около памятника Ленину, вторая — под националистическими бело-красно-белыми около Красного костёла.

После непродолжительных митингов «марш пенсионеров» выдвинулся в сторону площади Победы. Пожилые люди высказывали недовольство проводимой Лукашенко политикой, протестовали против полицейского террора, призывали освободить политзаключённых и отправить под суд главу МВД Юрия Караева, а также скандировали лозунги националистов. В отличие от прошлого понедельника, милиция не травила пенсионеров газом и не осуществляла задержаний.

Через непродолжительное время сторонники Лукашенко тоже выдвинулись по тому же маршруту. На площади Победы они возложили цветы у Вечного огня и почтили память погибших защитников Отечества. Участники этого шествия напомнили, что в годы Великой Отечественной войны под бело-красно-белым флагом действовали коллаборационисты, помогавшие гитлеровским оккупантам бороться с советскими подпольщиками и партизанами.