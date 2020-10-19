Вашингтон, 19 октября 2020, 19:45 — REGNUM Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил в эфире Fox News 19 октября, что компромат на Хантера Байдена и его отца, бывшего вице-президента Джо Байдена, попал в руки властей не от представителей России.
Рэтклифф отметил, что считает «смешными» заявления конгрессменов-демократов, что электронную переписку Байдена-младшего предоставила российская разведка, и призвал воздержаться от «политизации» дела.
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