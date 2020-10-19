Пекин, , 19:44 — REGNUM Китайские СМИ уделяют повышенное внимание заявлению МИД Ирана о безусловном и автоматическом прекращении действия с 18 октября оружейного эмбарго в отношении Тегерана. Об этом 19 октября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД), отмена санкционных мер не требует никаких дополнительных соглашений или заявлений Совета Безопасности ООН.

Напомним, что в соответствии с принятым в 2015 году СВПД и резолюцией Совбеза ООН 2231, ограничения устанавливались на пятилетний срок, который истек. По заявлению иранского МИД, страна теперь вправе как покупать, так и экспортировать собственное оружие и военное оборудование, не запрещенное международными конвенциями.