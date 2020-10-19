Москва, , 21:29 — REGNUM Призыв исключить Турцию из Североатлантического альянса (НАТО) в связи с военным вмешательством в азербайджано-армянский конфликт, прозвучавший из уст члена Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Тулси Габбарда, вызвал реакцию в сети. Граждане поделились комментариями 19 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Мне кажется, это дело времени. Скорее всего, будет военный союз тюрко говорящих государств, который, в первую очередь, поможет ослабить влияние Китая. США теряют свой авторитет в мире, ближайшие 20 лет предстоят сильные изменения. Сколько продержится Евросоюз? И каким он будет? Сложно сказать, но НАТО и сегодня единым альянсом сложно назвать. И тут дел даже не в турецком вопросе. Это видно из военных альянсов разных государств. Если они в действительности потеряют Турцию в составе альянса, то это будет означать фактически начало распада альянса в целом. Стратегически это ведущая и главная военная держава в Европе», — считает Тимур Т.

Часть граждан уверена, что решение исключить Турцию из НАТО может привести к роспуску самого альянса целиком. Пользователи считают, что Турция сформирует свой альянс, что приведёт к переделу сфер влияния во всё регионе.

«Мечтать не вредно. Турция готова хоть сегодня выйти из НАТО. Учитывая переворот, который хотели произвести в Турции 2015 году. При всём желании США и Англия не допустят этого. Не для того они вкладывали в Турцию, чтобы потом отдать России. В таких вопросах Запад будет исходить из своих интересов», — написал Anton A.

Некоторые пользователи уверены, что призыв Габбарда стал результатом воздействия на него армянского лобби. Но как бы не хотели представители Еревана найти поддержку у США, Турция является для Америки намного более ценным союзником, нежели маленькая Армения, считают люди.

«Поработало армянское лобби, это обошлось им в кругленькую сумму чтобы какой то конгрессмен выступил с таким заявлением. Однако на вряд ли США пойдёт на такой шаг из-за какой то там Армении с населением в 2−3 млн. Турция как никак является для США стратегическим партнёром НАТО и сдерживающим фактором России в ближневосточном регионе», — пишет пользователь mr. Cheburashka.

Нашлись и те, кто поддержал заявление конгрессмена. По мнению комментаторов, методы Турции в войне в Нагорном Карабахе идут в разрез с принципами НАТО. Было бы разумно со стороны альянса исключить Турцию из своего состава, считают граждане.

«Турция единолично открыто решила вмешаться в конфликт, ещё и с привлечением наёмников из запрещённых террористических организаций. Это — не позиция НАТО. Здравые умы там это понимают, поэтому будет разумно исключить турков», — поделился своим мнением Heart Breaker Kid.

Напомним, 19 октября член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Тулси Габбард призвал исключить Турцию из Североатлантического альянса в связи с военным вмешательством в азербайджано-армянский конфликт.