Париж, , 19:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с семьей убитого в Конфлан-Сент-Онорин учителя истории. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Le Figaro.

В ходе беседы Макрон выразил родственникам убитого учителя Самуэля Пати свои соболезнования и предложил им любую возможную поддержку. Также президент обсудил с семьей организацию общенационального дня памяти погибшего, который состоится во вторник, 21 октября.

Напомним, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон назвал терактом обезглавливание преподавателя под Парижем