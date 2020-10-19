Париж, , 19:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с представителями Совета мусульман Франции, чтобы обсудить с ними недавнее убийство учителя Самуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин исламским экстремистом.

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 19 октября, Макрон совместно с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном принял в своей резиденции в Елисейском дворце представителей Совета мусульман Франции. Как передают французские СМИ, Макрон согласовал с ними будущие закрытия «сепаратистских» ассоциаций, связанных с исламским экстремизмом.

Напомним, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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