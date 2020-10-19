Санкт-Петербург, , 19:18 — REGNUM В Петербурге следует ужесточить контроль за ношением масок в общественных местах, чтобы остановить темпы распространения коронавируса. Об этом 19 октября заявил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Люди в масках на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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По мнению губернатора, за время эпидемии городская система здравоохранения «приобрела важный опыт».

«Мы больше знаем о вирусе, лучше защищены», — сказал Беглов в эфире радио «Россия» и обещал продолжать расширение объемов тестирования. Сейчас ежедневно на вирус проверяют в среднем около 30 тыс. петербуржцев.

«На этой неделе число коек для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями превысит 6 тысяч. Спасибо всем, кто старается не добавлять работы врачам, использовать маски и перчатки в общественных местах», — сказал Беглов.

Тем не менее, указывает губернатор, «есть и те, кто игнорируют здравый смысл», даже при угрозе штрафа в 4 тыс. рублей.

«Появление на людях без маски — это признак неуважения к окружающим, к нашему городу», — подчеркнул Беглов.

Он считает, что «соблюдение правил вместе с ужесточением мер контроля поможет снизить темпы распространения коронавируса».

Заметим, на Северо-Западе, по последним данным, вирус распространяется почти вдвое быстрее, чем в среднем по РФ.

При этом Петербург не отказывается от плановой медицинской помощи: онкоцентр в Песочном, онкодиспансер, многопрофильная больница №2, две площадки Госпиталя ветеранов войн — на проспекте Ветеранов и Старорусской улице — продолжат принимать больных в обычном режиме.

«Но каждый плановый больной во время пандемии может заразить ковидом врачей и медсестер. Необходимо выстроить работу так, чтобы эти риски минимизировать», — сказал губернатор Петербурга.

За предыдущие сутки в Петербурге зафиксировано 686 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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