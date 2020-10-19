Москва, , 20:03 — REGNUM Готовность США принять на вооружение стратегическую сверхдальнобойную суперпушку Strategic Long Range Cannon, которая якобы может обстреливать Москву, вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане поделились мнением 19 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Суперпушка Цитата из т/ф «Тот самый Мюнхгаузен». Реж. Марк Захаров. СССР. 1979

«Весёлая новость. Пока есть только плакат с изображением этой суперпушки и пара фотографий её модели. Прототип орудия могут изготовить к 2023 году. Известно, что по требованию армии США стоимость одного выстрела орудия не должна превышать $400 000 — 500 000. В двух мировых войнах немцы использовали суперпушки, но это им не помогло. Их «Дора», калибром 800 мм, стреляла в 1942 году по Севастополю. А в 1944 году её установили под Ленинградом, но наши прорвали блокаду», — поделился Александр.

Часть пользователь не смогла принять всерьёз заявленные военными США характеристики новой суперпушки. По их видению, Америка попросту решила модернизировать немецкое оружие времён Второй мировой войны.

«Это что, шутка? Или это американский ответ на сверхзвуковые ракеты русских?! Ну, если американцы изобретут такую пушку, тогда неплохо было бы пригласить и барона Мюнхаузена. Тем более, что у него есть немалый опыт полётов верхом на снаряде. Вот он-то и будет лично корректировать дальность полёта снаряда чудо-американской пушки. Ну, а если серьёзно, без дураков, тогда возникает вопрос: американцы не нашли ничего лучше и решили модернизировать гитлеровские сверхтяжёлые дальнобойные орудия времён Второй мировой войны «Дора» и «Густав»?!» — задаётся вопросом Настя И.

Некоторые комментаторы решили подойти критически к информации о возможностях пушки. По их расчётом, заявленная дальность выстрела в 1850 км выглядит неправдоподобной. Хотя пользователи вынесли предположение о том, что снаряды в суперпушке могут обладать какими-то двигателями, которые помогут им долететь до цели.

«Каких размеров должен быть пороховой заряд?! И с какой скоростью он должен проходить через ствол, чтобы не потерять энергии движения на дистанции 1850 км? 100−150 махов?! Но, может быть, он оборудован двигателем. Но тогда какого же размера этот снаряд, больше чем С-300, что ли? Тогда какой же длины и размера должен быть ствол пушки, чтобы придать необходимую скорость? В общем, военные новости с Запада всё глупее и глупее», — пишет Сергей Л.

Нашлись и те, кто оказался уверен в том, что военные США попросту блефуют. Или же таким образом они пытаются выделить себе деньги из американского бюджета под предлогом создания невероятно мощного оружия. Тем не менее граждане уверены, что ядерный ответ России в случае первого выстрела суперпушки по Москве поставит точку в только начавшейся агрессии США против Российской Федерации.

«Все угрозы, направленные в сторону России, это обыкновенный пиар. Безнаказанно обстреливать Москву из пушки — это смешно и глупо. Можно создавать новые пушки, самолеты и корабли, но это бессмысленная трата денег. Россия, одной атомной ракетой, способна уничтожить целиком страну-агрессора», — написал пользователь «Ярусский».

Напомним, 19 октября стало известно о подготовке США к принятию на вооружение стратегической сверхдальнобойной суперпушки Strategic Long Range Cannon.