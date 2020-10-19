Москва, , 19:01 — REGNUM Адекватной реакции со стороны Совета Европы на «вытеснение русского языка», которым занимаются украинские власти, нет.

Об этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила 19 октября на переговорах с генсекретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

По словам Матвиенко, СЕ не реагирует должным образом на то, что украинские власти проводят политику дискриминации сограждан, в том числе, по языковому признаку. Киев стремится вытеснить русский язык, являющийся родным для большинства граждан Украины.

Она напомнила, что в новом учебном году украинские школы фактически перестали учить детей на русском языке. Это является нарушением международно-правовых обязательств, «в том числе в рамках Совета Европы».

Матвиенко «Мы не слышим адекватной реакции соответствующих структур Совета Европы».

В этой же связи спикер Совфеда упрекнула СЕ в отсутствии реакции на притеснения русскоговорящих в Прибалтике.

Напомним, закон об украинизации (о притеснении русского языка на Украине) Верховная рада приняла в минувшем году. Единственным государственным языком на Украине признаётся украинский.

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