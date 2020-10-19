Подгорица, , 19:04 — REGNUM Лидер оппозиционного гражданского движения Черногории «УРА» Дритан Абазович в интервью черногорскому телеканалу заявил, что представители боснийцев и албанцев войдут в состав нового правительства. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Когда его попросили прокомментировать отказ Боснийской партии войти в состав нового правительства, Абазович заявил, что он ожидал этого решения.

«Мы считаем это справедливым и честным, но Боснийская партия думает иначе, и это совершенно законно», — подчеркнул Абазович. Он повторил, что в будущее правительство обязательно войдут представители меньшинств Черногории.

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