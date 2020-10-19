Ла-Пас, , 18:41 — REGNUM Своё поражение на выборах президента Боливии признал бывший глава государства (2003 — 2005 гг.) Карлос Меса, передаёт 19 октября Unitel TV.

Карлос Меса Agência Brasil

Таким образом, Меса признал победу Луиса Арсе на выборах главы государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Боливии состоялись 18 октября 2020 г. По официальный данным, победу одержал Арсе — бывший министр экономики страны.

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