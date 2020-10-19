Москва, , 18:21 — REGNUM Группировка боевых кораблей Северного флота завершает девятый морской поход в акватории Северного Ледовитого океана, сообщает 19 октября пресс-служба флота.

Минобороны России

Основная часть кораблей и судов группировки должна прибыть в свои базы не позднее 25 октября.

Отдельно отмечено, что девятый поход является самым длительным в истории Северного флота. Участвующие в нём корабли и суда вышли из Североморска 5 августа текущего года.

«Корабли и суда арктической группировки Северного флота прошли более восьми тысяч морских миль по всей трассе Северного морского пути до Берингова моря и обратно. Впервые в истории арктических походов группировка обогнула архипелаг Северная земля с севера», — указано в пресс-релизе СФ.

В Североморск 20 октября должны прибыть большой десантный корабль «Кондопога» и спасательный буксир «Памир».

»Через несколько дней вернётся из Арктики ледокол «Илья Муромец» со вторым отрядом комплексной экспедиции Русского географического общества и Северного флота», — уточняет штаб флота.

«Большой противолодочный корабль «Североморск» и большой морской танкер «Сергей Осипов» ещё некоторое время продолжат выполнение поставленных задач в море», — указано в сообщении пресс-службы Северного флота.

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