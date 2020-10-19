Абу-Даби, , 18:08 — REGNUM Соглашение о полной нормализации отношений с Израилем утверждено Советом министров ОАЭ, передаёт 19 октября Sky News Arabia.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор о полной нормализации отношений Израиль и ОАЭ подписали в середине сентября. Ровно через месяц — 15 октября — документ был одобрен израильским парламентом.

Параллельно Израиль договорился и об установлении дипломатических отношений с Бахрейном, причём накануне, 18 октября, стало известно, что эта договорённость вступила в силу.

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