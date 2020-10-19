Париж, , 18:14 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о начале закрытия ассоциаций, признанных «сепаратистскими», после жестокого убийства учителя истории Самуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа.

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 19 октября, Дарманен объявил о принудительном закрытии ассоциаций, которые будут признаны французским правительством «сепаратистскими».

Несмотря на то, что закон о сепаратизме, предложенный президентом страны Эммануэлем Макроном, еще не принят, Дарманен заявил, что вынужден пойти на такое решение, поскольку «некоторые организации производят впечатление врагов Республики… и они не могут получать поддержку от государства».

Напомним, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самюэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.