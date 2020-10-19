Ереван, , 17:35 — REGNUM Участие боевиков из состава сирийских и ливийских террористических группировок в войне на территории Нагорного Карабаха создает прямую угрозу для России и даёт ей право на проведение там силовой операции, заявил 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству ТАСС.

По его словам, у России «есть легитимное право и основания реагировать на эту ситуацию», так как эти элементы будут просачиваться на территорию России.

«Для меня очевидно, что части или отдельные лица из тех разгромленных групп просто перебрасываются в Россию, потому что, я думаю, они воспринимают РФ как врага, так же как Нагорный Карабах или Армению. Вопрос в том, как будет продолжаться весь этот процесс. Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию, и там начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия. Я не знаю, может, и обсуждается в российском правительстве или в спецслужбах, что можно задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе», — цитирует ТАСС слова Пашиняна.

При этом премьер-министр Армении напомнил, что Москва «предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу ее национальной безопасности».

Теперь же, заявил Пашинян, угроза приблизилась к границам России.

«Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основы, чтобы реагировать на эту ситуацию», — сказал премьер-министр Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны несут тяжелые потери, в том числе среди мирного населения.

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