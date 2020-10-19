Бишкек, , 17:35 — REGNUM Китай следит за развитием событий и общественно-политической ситуацией в Киргизии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэнь на встрече с киргизским послом Канайым Бактыгуловой.

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По словам китайского дипломата, власти КНР не будут вмешиваться во внутриполитические процессы Киргизии, и добавил, что китайская сторона будет сотрудничать с законно избранным руководством республики.

В свою очередь киргизский посол отметила, что Китай остается одним из приоритетных направлений во внешнеполитической деятельности Киргизии.

После чего дипломаты обсудили вопросы, касающиеся долга Киргизии перед Китаем, а также сотрудничество в деле борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности речь шла о возможности поставки в республику вакцины после ее разработки и прохождения клинических испытаний.

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