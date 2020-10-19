Архангельск, , 17:29 — REGNUM Покинувший сегодня кресло мэра Архангельска Игорь Годзиш поблагодарил подписчиков «Вконаткте» за поддержку и напомнил им о позитивных переменах в жизни города.

«Спасибо подписчикам, которые заостряли внимание на проблемных темах, давали объективную оценку достижениям. Благодаря участию в нацпроектах, совместной работе администрации города и областного правительства в последние годы жители смогли увидеть бум социальной стройки. Детские сады шаговой доступности, школа, спортзалы, ФОК — все эти соцобъекты предназначены для улучшения качества жизни архангелогородцев. Впереди у города множество других задач, которые предстоит решить. Желаю успеха всем, кто будет работать в интересах Архангельска!», — написал Годзиш на своей странице.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы нового градоначальника состоятся завтра, 20 октября. На пост мэра претендуют региональный министр транспорта Сергей Роднев и бывший заместитель мэра Дмитрий Морев.