Ереван, , 17:09 — REGNUM Североатлантическому альянсу пора спасать свою репутацию, страдающую из-за действий Турции в войне в Нагорном Карабахе, сообщили 19 октября в пресс-службе президента Армении Армена Саркисяна.

Амбиции Эрдогана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Президент Армении обратился в своём заявлении к ЕС, попросив его оказать на Турцию давление. По его словам, «действия Турции нанесут ущерб НАТО, её репутации». Из-за члена военного блока — Турции — подрывается имидж НАТО как организации, созданной «для защиты от врага».

Армянский президент добавил, что из-за Турции на Кавказе создаётся такая «зона нестабильности», которая угрожает безопасности и России, и Армении, и Ирана и Азербайджана.

Саркисян, впрочем, назвал такую политику турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вполне для него характерной. Цель Анкары, по словам армянского президента, в том, чтобы, создав такую нестабильность, «играть со всеми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция отрицает своё участие в войне в Нагорном Карабахе и в поставке в эту горячую точку боевиков с Ближнего Востока.

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