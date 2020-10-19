Степанакерт, , 16:55 — REGNUM В ходе боевых действия в Карабахе, продолжающихся с 27 сентября, погибло 729 армянских военнослужащих, сообщает 19 октября пресс-служба минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Уточняется, что за прошедшие сутки поступила информация о гибели 19 военных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются бои с применением всех видов тяжелого вооружения.

17 октября Баку и Ереван заключили договоренность о втором по счёту перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта, но спустя несколько часов после срока его начала обе стороны обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

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